Панарин стал седьмым россиянином в истории НХЛ с 600 результативными передачами

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).

Теперь на его счету 600 ассистов за карьеру в лиге. Панарин стал 16-м действующим игроком НХЛ и седьмым россиянином в истории лиги, достигшим данного показателя.

Панарин обошел Алексея Ковалева, на счету которого 599 голевых передач. Лидером среди россиян является Евгений Малкин (853), второй — Александр Овечкин (745), третий — Сергей Федоров (696).

В сезоне-2025/26 34-летний форвард провел 44 матча и набрал 48 (16+32) очков.