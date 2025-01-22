Панарин стал пятым россиянином, забросившим 20 шайб в сезоне НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:0).

33-летний нападающий забил 20-й гол в сезоне, став пятым россиянином по этому показателю в текущем сезоне. Ранее 20 шайб забросили Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Павел Дорофеев.

В текущем сезоне Панарин провел 45 матчей и набрал 49 (20+29) очков.