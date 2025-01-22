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Сегодня, 06:16

Панарин стал пятым россиянином, забросившим 20 шайб в сезоне НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:0).

33-летний нападающий забил 20-й гол в сезоне, став пятым россиянином по этому показателю в текущем сезоне. Ранее 20 шайб забросили Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Павел Дорофеев.

В текущем сезоне Панарин провел 45 матчей и набрал 49 (20+29) очков.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Свечков в матче против «Сан-Хосе» забросил пятую шайбу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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22.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 2 : 1 ОТ
22.01 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.01 03:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 0
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Нэшвилл – Сан-Хосе
 7 : 5
22.01 04:00
Даллас – Каролина
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