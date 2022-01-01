Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с 2006 года, который набрал 90 очков за календарный год
12:44
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграли «Тампу» (4:3 Б).
Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился результативной передачей. Россиянин набрал стал первым с 2006 года игроком франшизы, которому удалось набрать за календарный год 90 и более очков — в активе Панарина в 2021 году 94 очка.
В текущем сезоне Панарин провел 31 матч, в которых набрал 36 (10+26) очков.
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