Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» после Гретцки с 4 передачами в нескольких матчах сезона

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 4 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

30-летний россиянин во второй раз за сезон сделал 4 ассиста за матч (первый раз — 13 марта против «Далласа») и стал по этому показателю первым игроком франшизы после Уэйна Гретцки в сезоне-1996/97.

Также Панарин обошел Гретцки по голевым передачам за один сезон в «Рейнджерс».

В текущем сезоне Панарин провел 73 матча, в которых набрал 96 (22+74) очков.