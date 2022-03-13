Панарин стал первой звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня НХЛ.

Россиянин отметился заброшенной шайбой и 4 результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (7:4). Он повторил личный рекорд результативности в одной встрече.

Второй звездой дня стал нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Нэшвиллом"(7:4).

Третьей звездой был выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в его активе дубль в игре против «Тампы» (4:1). Он также вышел в лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата.