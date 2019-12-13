Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 4 (3+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:3).

Второй звездой стал вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной» (1:0 ОТ) и отразивший 43 броска.

Замкнул тройку лучших форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, оформивший дубль в ворота «Бостона» (3:2).

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