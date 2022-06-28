Панарин стал худшим игроком плей-офф НХЛ по количеству потерь

Читать «СЭ» в

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал худшим игроком завершившегося плей-офф НХЛ по количеству допущенных потерь, сообщает Evolving Hockey. За 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза.

Второе место по этому отрицательному показателю разделили одноклубники Панарина Эндрю Копп и Джейкоб Труба (29 потерь).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял в этом списке пятое место. Форвард «Молний» в 23 встречах допустил 28 потерь.

Защитник «Молний» Михаил Сергачев занял 12-е место (21). На 18-й позиции оказался российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, допустивший 17 потерь в 14 матчах плей-офф.