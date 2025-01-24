Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». В начале второго периода он помог своей команде сделать счет 3:1.

Теперь у 33-летнего россиянина 50 (20+30) очков в 46 играх этого сезона.

Он стал четвертым российским игроком, достигшим отметки в 50 очков в этом сезоне. Ранее это сделали Никита Кучеров из «Тампы» (70 очков), Кирилл Марченко (52 очка), Кирилл Капризов (50 очков).