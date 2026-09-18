Панарин стал ассистентом капитана «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» в социальных сетях объявил имена трех игроков, которые в сезоне-2026/27 будут играть с нашивкой «А», как альтернативные капитаны команды.

Ассистентами капитана «Кингз» назначены российский нападающий Артемий Панарин, шведский форвард Адриан Кемпе и американский защитник Майки Андерсон.

Вчера «Лос-Анджелес» объявил, что защитник Дрю Даути стал новым капитаном команды. 36-летний канадец всю карьеру провел в «Кингз».

В феврале 2026 года Панарина обменяли в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс». В прошедшем сезоне 34-летний россиянин набрал 84 (28+56) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 4 играх.