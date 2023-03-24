Панарин стал 15-м российским игроком в НХЛ, набравшим 650 очков за карьеру

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1).

31-летний нападающий набрал 650-е и 651-е очко в 579 играх за карьеру в североамериканской лиге. Он стал стал 15-м российским игроком в НХЛ, набравшим 650 очков за карьеру.

«Рейнджерс» набрали 94 очка и идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Каролина» находится на второй строчке — 100 очков.