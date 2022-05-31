Панарин сравнялся с Житником по числу очков в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился результативной передачей в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (6:2).

Панарин набрал свое 39-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. У форварда 14 шайб и 25 голевых передач в 44 матчах в Кубке Стэнли.

Панарин догнал по этому показателю бывшего защитника «Лос-Анджелеса», «Баффало», «Айлендерс», «Филадельфии» и «Атланты» Алексея Житника (9+30 в 98 матчах). Теперь Житник и Панарин делят 18-е место по числу очков в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов.

Благодаря победе над «Каролиной» в седьмом матче серии «Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции, в котором сыграют против «Тампы». Первый матч серии пройдет 2 июня, начало — в 3.00 (мск).