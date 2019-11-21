Панарин сравнялся с Овечкиным в списке бомбардиров сезона

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в гонке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона сравнялся с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Его команда обыграла «Кэпиталс» со счетом 4:1. Панарин в этой игре оформил дубль.

Игрок клуба из Нью-Йорка провел 19 матчей в текущем сезоне и набрал 25 очков (11+14). У Овечкина также 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Лидирует в таблице бомбардиров форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 44 (16+28) очка.

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