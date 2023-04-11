Панарин сравнялся с Кучеровым по сезона, в которых набрал 90 очков

Артемий Панарин оформил дубль в матче против «Баффало» (2:3 Б) и в третий раз в карьере преодолел отметку в 90 очков за регулярный чемпионат. За время выступления в «Рейнджерс» российский форвард только один раз — в укороченном сезоне-2020/21 — не добирался до 90-очкового рубежа.

Все сезоны Артемия Панарина в НХЛ

Сезон Команда И Г П О 2015/16 Чикаго 80 30 47 77 2016/17 Чикаго 82 31 43 74 2017/18 Коламбус 81 27 55 82 2018/19 Коламбус 79 28 59 87 2019/20 Рейнджерс 69 32 63 95 2020/21 Рейнджерс 42 17 41 68 2021/22 Рейнджерс 75 22 74 96 2022/23 Рейнджерс 81 28 63 91 Итого 589 215 445 660

Трижды, правда за девять сезонов, 90 очков набирал лучший российский бомбардир сезона-2022/23 Никита Кучеров. Чаще эту отметку преодолевали всего три хоккеиста — Александр Овечкин (шесть раз), Павел Буре (пять) и Евгений Малкин (четыре).

Все российские игроки, набиравшие 90 очков за сезон в НХЛ

Игрок Сезоны Сезоны 90+ Лучший результат Сезон Очки Александр Овечкин 18 6 2007/08 112 (65+47) Павел Буре 12 5 1992/93 110 (60+50) Евгений Малкин 17 4 2008/09 113 (35+78) Артемий Панарин 8 3 2021/22 96 (22+74) Никита Кучеров 9 3 2018/19 128 (41+87) Илья Ковальчук 13 2 2005/06 98 (52+46) Павел Дацюк 14 2 2008/09 97 (32+65) Александр Могильный 16 2 1992/93 127 (76+51) Сергей Федоров 18 2 1993/94 120 (56+64) Кирилл Капризов 3 1 2021/22 91 (42+49) Алексей Яшин 12 1 1998/99 94 (44+50) Алексей Ковалев 19 1 2000/01 95 (44+51)

Кстати, с момента дебюта в НХЛ в начале сезона-2015/16 Панарин набрал 660 очков в 589 матчах. Результативнее на этом отрезке выступили только три хоккеиста — пара форвардов «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также Патрик Кейн, который вместе с Артемием выступал за «Чикаго» и сейчас играет за «Рейнджерс». В топ-10 также входят Кучеров (седьмое место) и Александр Овечкин (десятое).

Лучшие бомбардиры НХЛ с начала сезона-2015/16