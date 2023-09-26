Панарин сравнил систему Лавиолетта с русским хоккеем

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о новом главном тренере команды Питере Лавиолетте.

«Напоминает русский хоккей. То, что он показал в зоне атаки, мне действительно нравится», — приводит слова Панарина Lohud.

58-летний специалист возглавил «Рейнджерс» в июне этого года. Новый сезон НХЛ стартует в октябре. В первом матче команда Панарина сыграет с «Баффало». Встреча пройдет 13 октября.