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Панарин сфотографировался с шайбой, которой набрал 500-е очков в НХЛ

08:23
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

30-летний россиянин набрал 500-е очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось 457 матчей. На его счету 172 гола и 323 результативные передачи.

После игры Панарина сделал памятное фото с шайбой, на которой стоит цифра 500.

В этом сезоне Панарин провел 24 матча, в которых набрал 30 (9+22) очков.

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Роман Шишов все материалы автора
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