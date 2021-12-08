Панарин сфотографировался с шайбой, которой набрал 500-е очков в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

30-летний россиянин набрал 500-е очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось 457 матчей. На его счету 172 гола и 323 результативные передачи.

После игры Панарина сделал памятное фото с шайбой, на которой стоит цифра 500.

В этом сезоне Панарин провел 24 матча, в которых набрал 30 (9+22) очков.

So this is love pic.twitter.com/pGSaDDKyvn — New York Rangers (@NYRangers) December 8, 2021