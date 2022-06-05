Панарин сделал две голевых передачи за две минуты в третьем матче с «Тампой»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевых передачи за две минуты в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Тампы».

В середине второго периода Мика Зибанежад открыл счет после передач Адама Фокса и Артемия Панарина. Две минуты спустя Крис Крайдер забросил вторую шайбу в ворота «Лайтнинг», голевые передачи — на счету Зибанежада и Панарина.

Обе шайбы были заброшены в большинстве после удалений у хоккеистов «Тампы» за нарушения правил на вратаре «Рейнджерс» Игоре Шестеркине.

У Артемия Панарина 15 (5+10) очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» ведут в серии против «Тампы» со счетом 2-0.