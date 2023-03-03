Панарин сделал 50 голевых передач за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

31-летний россиянин в середине второго периода ассистировал Джейкобу Трубе. После его гола команда из Нью-Йорка сравняла счет — 2:2.

Теперь на счету Панарина в текущем регулярном чемпионате НХЛ 50 голевых передач. Для этого ему потребовалось 62 игры.