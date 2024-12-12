Панарин сделал 20-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Для него этот ассист стал 20-м в сезоне.

На 8-й минуте первого периода он ассистировал Мике Зибанежаду, когда «Рейнджерс» играли в большинстве.

Всего за сезон 33-летний россиянин набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.