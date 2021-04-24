Панарин сделал 100-ю голевую передачу за «Рейнджерс»
04:18
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин достиг отметки в 100 результативных пасов в составе команды из Нью-Йорка. Для этого ему потребовалось 106 матчей.
Быстрее Панарин отметки в 100 голевых передач в составе «Рейнджерс» достигал Марк Мессье — 104.
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