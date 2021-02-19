Панарин: «Решил немного побросать»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б) отметил, что соскучился по хоккею. Россиянин нанес восемь бросков в створ ворот и забил победный буллит.

«Буллит всегда забить важно, там идут серии в одну шайбу. Если ты забил, то чаще всего победил, — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ в русской версии. - Мое самочувствие было не очень хорошим. И я особо не бросающий, в основном отдаю пасы. Но сейчас решил немного побросать, да и находился в хороших позициях. Ну да, сегодня нет гола, но мне и с передачами неплохо живется».

Напомним, 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части.