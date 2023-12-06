Панарин реализовал большинство в матче с «Оттавой»

«Рейнджерс» в самом начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» отыграли одну шайбу.

На 39-й секунде второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство. Для него это 16-я шайба в текущем сезоне.