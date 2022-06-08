Панарин реализовал большинство в четвертом матче с «Тампой»

«Рейнджерс» сократил отставание в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Тампы».

На 17-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он реализовал большинство команды. Для него эта шайба стала шестой в этом плей-офф.

Напомним, после трех игр «Рейнджерс» ведут в серии — 2-1.