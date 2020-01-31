Панарин рассказал, с каким хоккеистом хотел бы вместе чего-нибудь выпить

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» признался, что хотел бы выпить с форвардом «Тампы»? Никитой Кучеровым.

— Недавно The Athletic проводил анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ, с кем из коллег по лиге они бы попили пива. Овечкин занял первое место. Вы в этом опросе участвовали?

— Нет. Наверное, они знают, что я пиво не пью — только воду. Вот и не спрашивали.

— Сергей Бобровский как раз и ответил в интервью, что Панарин пиво не пьет. Даже в межсезонье?

— Мне просто вкус пива не нравится. Так-то с алкоголем у меня все нормально (смеется).

— А вы бы за кого проголосовали? С кем бы выпили — ну, не пива, так чего-то другого?

— С Бобровским, с корешком своим!

— С корешком вы и так можете. А из тех, с кем еще не доводилось?

— Из НХЛ? Дайте подумать. Сложный вопрос, боюсь промазать. А то ведь не назову кого-то — обидятся люди, потом предъявят.

— Даже если хотелось бы со многими — назовите одного. Скажите, что я виноват — ограничение строгое ввел. В этом случае не обидятся.

— Тогда — с Кучеровым!

— Неужто никогда не доводилось с ним присаживаться?

— По-моему, никогда. Общались, но в весельях вместе не участвовали. (Игорь Рабинер)

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