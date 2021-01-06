Панарин рассказал о своей новой роли в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам россиянина, он чувствует себя гораздо спокойней, чем в первым сезон в составе команды.

«Сейчас чувствую себя намного лучше. Уже нет той нервозности, которую ощущал в первый год, — цитирует Панарина сайт НХЛ. — Лучше чувствую команду, лучше понимаю свою роль в ней. Во всех этих смыслах мне сейчас намного легче.

Порадовало, что справился с задачей ментально. За это, наверное, надо сказать спасибо удаче, Богу, энергии — уж не знаю, кто мне там с этим помогал. Уже в первых матчах забил пару голов, набрал какие-то очки и, в принципе, смог расслабиться. Благодарен судьбе, что так случилось.

А самым приятным сюрпризом, наверное, было то, что по ходу сезона не было больших спадов. Очень рад, что играю в команде, за которую хочу играть — и радуюсь жизни.

Что нужно, чтобы остаться довольным в этом сезоне? Наверное, это уже зависит в большей степени не от очков, которые я наберу, а от командной игры. Если мы в этом сезоне удачно сыграем командой, то личные показатели уже чуть отойдут на второй план.

Сейчас мне стоит сосредоточиться на лидерских позициях в команде. Нужно делать много вещей вокруг хоккея, помогать молодым, что-то показывать на личном примере. Уже не всегда можно будет думать об очках. Это, наверное, такая игра с самим собой: как и прежде, будет хотеться побеждать в каждом матче, набирать какие-то очки, просто сейчас я не ставлю перед собой конкретных планов.

Сезон может получиться любой, у всех бывают спады и подъемы. Но если что-то пойдет не так, хочется как можно быстрее сломать эту палку неудачи и наладить свою игру снова".