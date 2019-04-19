Панарин рассказал о странном рукопожатии с Кучеровым. Он все объяснил

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин рассказал о послематчевой церемонии четвертой игры первого раунда плей-офф НХЛ с "Тампа-Бэй" (победа в серии 4-0). Нападающий с трудом сдержал эмоции, после чего показалось, что российский форвард "Молнии" Никита Кучеров не станет жать ему руку.

Artemi Panarin clowning *his friend Nikita Kucherov in the line 😂😂



Via @HKYCollective (IG) pic.twitter.com/aiyR5vYeVB – Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 17 апреля 2019 г.

– Куч не обиделся. Так понял, многие не поняли. Думали, что у нас действительно какие-то проблемы начались, – сказал Панарин в прямом эфире Инстаграма. – Нет, все нормально. Он просто расстроился немножко, что они проиграли. Вредничал чуть-чуть, не хотел мне руку жать. Но в шутку все, так что не делайте из мухи слона.

Что я ему сказал? Все быстро произошло. Сказал, чтобы в сборной костюм по размеру подбирал. Времени на разговоры было немного. Настроение-то у меня хорошим было, а вот у него не очень. Многие приняли это за конфликт. Он просто расстроенный был. А так смешно получилось.

Панарин и Кучеров пожали руки. Артемий с трудом совладал с эмоциями. Видео // Артемий Панарин: "Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет"

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