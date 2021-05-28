Панарин рассказал о переписке с Уилсоном после драки в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что ему написал форвард «Вашингтона» Том Уилсон после матча НХЛ, где случилась драка с его участием.

«Уилсон написал мне после того матча. Сказал, что это было неумышленно. От него другого и не ждал. Понимал, что это была случайность. Мне еще повезло, что я не ударился головой! Все же тогда испугались. Когда смотрел видео, то не понял, как это произошло. В последний момент увернулся, но повредил колено, когда вылезал из этой кучи», — приводит слова Панарина «РИА Новости».

29-летний Панарин также пошутил, что встретится с Уилсоном после завершения карьеры.

«Что будет, когда мы снова встретимся? Да как я на него пойду-то, Том же двухметровый! Не с ножами же выходить (смеется). Когда заканчивать буду, тогда и пойду на него», — сказал Панарин.

4 мая во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (6:3) 27-летний Уилсон нанес травму 29-летнему Панарину. Канадец сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. Форвард «Нью-Йорка» был без шлема в тот момент.

Панарин после инцидента с Уилсоном выбыл до конца сезона из-за повреждения, полученного во время драки. Позже стало известно, что нападающий «Вашингтона» получил штраф в размере 5 тысяч долларов за инцидент в матче.