Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин рассказал о переписке с Уилсоном после драки в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона»

17:13
Артемий Панарин. Фото Instagram
Артемий Панарин. Фото Instagram
Теги:

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что ему написал форвард «Вашингтона» Том Уилсон после матча НХЛ, где случилась драка с его участием.

«Уилсон написал мне после того матча. Сказал, что это было неумышленно. От него другого и не ждал. Понимал, что это была случайность. Мне еще повезло, что я не ударился головой! Все же тогда испугались. Когда смотрел видео, то не понял, как это произошло. В последний момент увернулся, но повредил колено, когда вылезал из этой кучи», — приводит слова Панарина «РИА Новости».

29-летний Панарин также пошутил, что встретится с Уилсоном после завершения карьеры.

«Что будет, когда мы снова встретимся? Да как я на него пойду-то, Том же двухметровый! Не с ножами же выходить (смеется). Когда заканчивать буду, тогда и пойду на него», — сказал Панарин.

4 мая во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (6:3) 27-летний Уилсон нанес травму 29-летнему Панарину. Канадец сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. Форвард «Нью-Йорка» был без шлема в тот момент.

Панарин после инцидента с Уилсоном выбыл до конца сезона из-за повреждения, полученного во время драки. Позже стало известно, что нападающий «Вашингтона» получил штраф в размере 5 тысяч долларов за инцидент в матче.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210528/panarin-1734624105.html

Читайте также

Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Кожевников поделился ожиданиями от матча Россия — Швейцария на ЧМ-2021
Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе
Фернандиньо рассказал о шансах «Ман Сити» одержать победу над «Челси» в финале Лиги чемпионов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей