Панарин рассказал, кого номинировал бы на «Харт Трофи»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, номинированный на «Харт Трофи», назвал хоккеистов, которых считает претендентами на трофей.

— Конечно, я бы хотел выбрать двоих, — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина. — Наверное, назову Мику Зибанежада. Я выступаю с ним в одной команде и вижу, насколько он хорош. У него была травма, поэтому он не мог себя показать во всей красе на протяжении всего сезона. А можно я еще пятого финалиста назову? Взял бы своего корешка Патрика Кейна из «Чикаго».

Нам помогло сыграться со Строумом и Еспером Фастом то, что у нас были распределены задачи, и каждый занимался своим делом. Никто не тянул одеяло на себя, все работали на 100 процентов. Это помогло. Отдельно повторю, что Фаст проделал для нас огромную работу... А по поводу Мики — для нашей команды это отличный вариант. И всегда для тренера хорошо, когда ты имеешь два ударных звена. При этом иногда можно нас ставить и в одну тройку.