Панарин рассказал, как в 12 лет его отчислили из школы «Трактора»

В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину. Суперзвезда «Рейнджерс» в разговоре с автором вспомнил, как его в 12 лет отчислили из школы челябинского «Трактора».

— Думаю, что действительно потерял тогда уверенность, о чем и говорил Семендяев. — Помню его слова: «Панарин, ты как шайбу принимаешь — это всегда потеря». Все это было логично. В «Трактор» я пришел в шесть лет. До десяти был в топе. Мог расслабить булки, почувствовать, что и так в порядке, перестать работать. Дедушка с бабушкой тебе не будут жестко пихать — давай, мол, соберись. А ты, ребенок, таких вещей не понимаешь. На этом фоне все выросли, а я стал меньше всех. Это все вместе могло сделать так, что стал хуже других. Смотрел интервью Семендяева, когда фильм обо мне сделали. Он говорит: «На тот момент я поставил лучших». Я ему, верю и ни в коем случае не виню. И зла не держу, потому что очень круто все в итоге получилось. И даже лучше, чем вышло бы в Челябинске.

С тех пор мы не виделись, но я человек отходчивый — и с удовольствием с ним бы встретился и поговорил. Думаю, его единственная ошибка была вот в чем. Да, я стал хуже играть, потерял уверенность. Мне кажется, он как тренер мог мне ее вернуть, дать понять, что я хороший игрок — и тогда бы я раскрылся.

Полностью отрывок из книги Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте»: