Панарин рассказал, как «Рейнджерс» удалось победить «Питтсбург». Видео

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1), отметив характер команды.

— Победа всегда важна, но особенно сейчас. Потому что последние игры у нас были не совсем удачными. Несколько непростых дней. Но мы рады, что сейчас победили, — приводит слова Панарина сайт «Рейнджерс».

— «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» предыдущие три матча. Что позволило выиграть сейчас?

— Мы рады, что переломили эту серию, начали выигрывать у этой команды. И в третьем периоде наши ребята показали, на что готовы ради коллектива. Блокировали много бросков. И наш костяк будет только укрепляться.

— Как вам удалось реализовать большинство против «Питтсбурга»?

— Мы изучали видео перед матчем, делали маленькие корректировки по ходу игры. В том моменте в середине третьего периода здорово бросил Адам Фокс, а Крис Крайдер хорошо подставил клюшку. Нам был нужен этот бросок. Мы рады, что забили.

— Вы набрали три очка, проявили лидерские качества. Вы согласны с тем, что команда показала характер?

— У нас в команде перед этой игрой прошло пару собраний. Наверное, мы будем поправлять некоторые моменты в раздевалке. И уже поправили. Поэтому мы идем вперед и будем улучшаться.

В этом сезоне в девяти матчах Панарин набрал 12 (5+7) очков.