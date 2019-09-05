Панарин рассказал, говорит ли о хоккее с Алисой Знарок

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Алиса обожает хоккей?

— Конечно. Но мы не обсуждаем его бесконечно. После игр можем поговорить о хоккее, пока гуляем с собакой. Особенно, когда что-то не получается, не идет — хочется покопаться и что-то разобрать. Когда все получается, в голове появляется столько всего, начинаю искать себе миллион хобби, другие эмоции. А если что-то идет не так в хоккее — концентрируюсь только на этом: начинаю правильно спать, питаться, восстанавливаться. Ухожу глубоко в себя, выправляю ситуацию — и потом сам начинаю собирать просмотры на YouTube.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина