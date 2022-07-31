Панарин рассказал, что будет рад забить в ворота голкипера «Колорадо» Георгиева

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что будет очень рад забить в ворота бывшего одноклубника Александра Георгиева. 7 июля «Рейнджерс» обменял россиянина в «Колорадо».

«Конечно, буду праздновать вдвойне. Обидится ли он? Не знаю, это уже не мое дело», — цитирует Панарина ТАСС.

Георгиев в НХЛ провел 129 матчей, отражая в среднем 90,8 процента бросков. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.