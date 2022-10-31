Панарин провел 161-й матч НХЛ с двумя или более очками

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:2).

31-летний россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, Панарин провел 161-й матч в НХЛ с двумя или более очками. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном, если считать с момента дебюта российского игрока в лиге.

На данный момент на счету Панарина 16 (5+11) очков в 10 матчах сезона.