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Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ

20:25
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс».
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс».
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подтвердил, что нападающий Артемий Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона, пишет в Twitter журналист Рик Карпинелло.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:6) россиянин вступился за соотечественника Павла Бучневича в потасовке с Томом Уилсоном, оказался на льду и больше не смог продолжить встречу.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.

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