Панарин пропустит матч против «Сент-Луиса» из-за травмы

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба клуба.

33-летний россиянин пропустит встречу из-за травмы верхней части тела. Ожидается, что хоккеист вернется со дня на день. Матч с «Сент-Луисом» пройдет сегодня, 16 декабря и начнется в 2:00 мск.

В текущем сезоне Панарин провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 36 (15+21) очков.