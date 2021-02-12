Панарин пропустит игру с «Бостоном» из-за небольшого повреждения

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Россиянин получил повреждение 11 февраля в третьем периоде предыдущей игры с «Бостоном» (2:3 ОТ). В сообщении пресс-службы говорится, что игрок должен вернуться в строй со дня на день, но предстоящую игру пропустит.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 5 шайб и 10 результативных передач. «Рейнджерс» примет «Бостон» в 3 часа ночи 13 февраля по московскому времени.