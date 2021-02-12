Панарин пропустит игру с «Бостоном» из-за небольшого повреждения
20:20
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Россиянин получил повреждение 11 февраля в третьем периоде предыдущей игры с «Бостоном» (2:3 ОТ). В сообщении пресс-службы говорится, что игрок должен вернуться в строй со дня на день, но предстоящую игру пропустит.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 5 шайб и 10 результативных передач. «Рейнджерс» примет «Бостон» в 3 часа ночи 13 февраля по московскому времени.
F Colin Blackwell will return to the lineup tonight vs. BOS, per #NYR Coach Quinn. Artemi Panarin is day-to-day and will not play.— New York Rangers (@NYRangers) February 12, 2021
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