Панарин пропустит игру против «Нью-Джерси»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Нападающий еще не восстановился после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что Панарин близок к возвращению в строй.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, в которых забросил 5 шайб и сделал 10 голевых передач. Он пропустил прошлую игру «Рейнджерс» против «Бостона» (0:1).