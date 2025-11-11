Панарин — о первой домашней победе «Рейнджерс» в сезоне: «Приятно наконец-то не слышать свист»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча против «Нэшвилла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа стала для «Рейнджерс» первой домашней в текущем сезоне. Ранее команда проиграла все семь стартовых игр на домашнем льду в сезоне-2025/26.

«Теперь мы точно чувствуем уверенность наконец-то. Как будто гора с плеч свалилась. Приятно видеть, что наши болельщики счастливы. Приятно наконец-то не слышать свист. Это хорошее чувство», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

34-летний россиянин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом». Теперь на его счету 12 (5+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.