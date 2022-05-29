Панарин оценил игру Шестеркина в шестом матче серии с «Каролиной»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру вратаря Игоря Шестеркина в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:2).

«Всегда отлично иметь такого вратаря, которому в принципе осталось только начать забивать», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба.

26-летний вратарь сделал 37 сейвов и отметился двумя результативными передачами.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.