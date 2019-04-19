22:15 | Хоккей — НХЛ

Панарин прокомментировал драку Овечкина и Свечникова

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Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин дал короткую оценку поединку нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с соотечественников из "Каролины" Андреем Свечниковым в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. 19-летний форвард "Харрикейнз" вызвал 33-летнего лидера чемпиона на поединок – и тот быстро отправил его в нокаут. После этого Свечников пропустил четвертую встречу из-за симптомов сотрясения.

– Ничего не думаю. Подрались – хороший конец для одного, для другого – плохой. Игровой момент, – сказал Панарин в прямом эфире своего Инстаграма.

Овечкин отправил Свечникова в нокаут. Видео //
Брат Свечникова опубликовал угрожающее послание Овечкину. Фото // 
Александр Овечкин: "Свечников вызвал меня на поединок. Надеюсь, он в порядке"

 

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