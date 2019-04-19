Панарин прокомментировал драку Овечкина и Свечникова

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин дал короткую оценку поединку нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с соотечественников из "Каролины" Андреем Свечниковым в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. 19-летний форвард "Харрикейнз" вызвал 33-летнего лидера чемпиона на поединок – и тот быстро отправил его в нокаут. После этого Свечников пропустил четвертую встречу из-за симптомов сотрясения.

– Ничего не думаю. Подрались – хороший конец для одного, для другого – плохой. Игровой момент, – сказал Панарин в прямом эфире своего Инстаграма.

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

Овечкин отправил Свечникова в нокаут. Видео //

Брат Свечникова опубликовал угрожающее послание Овечкину. Фото //

Александр Овечкин: "Свечников вызвал меня на поединок. Надеюсь, он в порядке"

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