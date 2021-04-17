Панарин про Бучневича: «Можно позавидовать такому дню, когда забиваешь хет-трик»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3). Россиянин набрал 4 (1+4) очка.

Его партнер по команде и соотечественник Павел Бучневич в свой день рождения оформил первый в карьере хет-трик.

«Забили голы, а потом опять расслабились и достаточно много пропустили, — отметил Панарин на пресс-конференции. — Если бы играли строже, получилась бы другая игра. Бучневич — очень хороший игрок, с большим хоккейным IQ.

Поздравляю его с днем рождения. Конечно, можно позавидовать такому дню, когда забиваешь хет-трик. Рад за него. Важный игрок для команды, играет в обороне, в меньшинстве, в атаке. Рады, что он у нас в команде.

В принципе, команда чувствует себя хорошо, особенно когда побеждаем. Пока не продвигаемся, потому что другие команды тоже выигрывают. Делаем все возможное, что можем сделать. Многое зависит от других команд".