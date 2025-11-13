Панарин признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Рейнджерс» (3:7).

Второй звездой признан российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин. 34-летний россиянин в этой игре сделал четыре голевые передачи.

Первой звездой стал форвард гостей Винс Трочек, который оформил дубль. Третья звезда — нападающий «Лайтнинг» Скотт Сабурин, забросивший одну шайбу.