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Сегодня, 07:55

Панарин признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на 18-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:0) и был признан второй звездой прошедшей встречи.

В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 24 (10+14) очков за 16 матчей.

Первой звездой встречи стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик отразивший все 24 броска соперников по своим воротам. Третьей звездой признали вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра, которому удалось отразить 21 из 23 ударов соперников.

«Рейнджерс» набрали 23 очка и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 19 очками расположился на 9-й строчке «Запада».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 13 4 26
2 Нью-Джерси 21 12 9 26
3 Вашингтон 17 12 5 25
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
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23.11
18.11 01:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
18.11 04:00
Вегас – Вашингтон
 2 : 5
18.11 05:00
Сиэтл – Рейнджерс
0 : 2
18.11 06:00
Ванкувер – Нэшвилл
 - : -
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