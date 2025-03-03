Панарин признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:0).

33-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарь Джонатан Куик, отразивший все 34 броска. Третья звезда — форвард Джей Ти Миллер, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Панарин провел 58 матчей, в которых набрал 61 (24+37) очко.