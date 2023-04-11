Панарин признан второй звездой матча с «Баффало»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3 Б).

31-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Первой звездой признан вратарь «Сэйбрз» Девон Леви, третья звезда — форвард Кейси Миттельштадт, забивший гол и реализовавший победный буллит.