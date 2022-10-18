Панарин признан второй звездой матча с «Анахаймом»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:4).

30-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка. Первой звездой признан форвард Мика Зибанежад, набравший 4 (2+2) очка. Третья звезда — форвард Винсент Трочек, у которого гол и ассист.

В текущем сезоне Панарин провел 4 матча, в которых набрал 10 (2+8) очков.