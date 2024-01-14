Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1).

В этой встрече 32-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб. Для этого ему потребовалось 310 игр.

Первой звездой матча признан еще один форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, забивший гол в ворота «Кэпиталз». Третья звезда — вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, который отразил 29 бросков по его воротам.