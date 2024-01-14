Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1).
В этой встрече 32-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб. Для этого ему потребовалось 310 игр.
Первой звездой матча признан еще один форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, забивший гол в ворота «Кэпиталз». Третья звезда — вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, который отразил 29 бросков по его воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
Результаты / календарь
5.01
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7.01
8.01
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10.01
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12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
|15.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|15.01
|20:00
|
Баффало – Сан-Хосе
|- : -
|15.01
|21:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|15.01
|21:00
|
Коламбус – Ванкувер
|- : -
|15.01
|23:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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