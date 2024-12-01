Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»

НХЛ объявила лучших игроков матча «Рейнджерс» — «Монреаль» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Второй звездой игры стал форвард хозяев Артемий Панарин — автор 2 (1+1) очков.

Первой звездой матча стал его одноклубник Каапо Какко, который забросил победную шайбу на последней минуте игры. Третьей звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, на счету которого 2 (1+1) очка.