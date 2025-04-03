Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Миннесота» (5:4 ОТ).

Первой звездой признан форвард «рейнджеров» Винс Трочек, который забил победный гол в овертайме, а также сделал голевую передачу.

Второй звездой стал российский форвард Артмеий Панарин. 33-летний россиянин забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.

Замкнул тройку нападающий «Уайлд» Маркус Юханссон, набравший 3 (1+2) очка.