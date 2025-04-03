Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Миннесота»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винс Трочек и Артемий Панарин (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Миннесота» (5:4 ОТ).

Первой звездой признан форвард «рейнджеров» Винс Трочек, который забил победный гол в овертайме, а также сделал голевую передачу.

Второй звездой стал российский форвард Артмеий Панарин. 33-летний россиянин забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.

Замкнул тройку нападающий «Уайлд» Маркус Юханссон, набравший 3 (1+2) очка.

Артемий Панарин.Панарин очень хочет в плей-офф! Пробил отметку в 80 очков и помог «Рейнджерс» вырвать важнейшую победу
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артемий Панарин
Винс Трочек
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Илья Авербух: "Когда Трусова восстановит аксель в 3,5 оборота результат будет еще выше"
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
«Его присутствие бесценно». Майкл Джордан окончательно стал своим в автогонках
Популярное видео
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Каролина» гарантировала выход в плей-офф НХЛ

Михеев забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 17 12 5 24
3 Рейнджерс 18 10 8 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Оттава 18 11 7 23
4 Тампа-Бэй 15 10 5 22
5 Флорида 17 9 8 20
6 Баффало 16 8 8 19
7 Торонто 18 8 10 18
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 18 12 6 27
2 Даллас 17 10 7 22
3 Нэшвилл 17 8 9 21
4 Юта 18 10 8 21
5 Колорадо 17 9 8 20
6 Сент-Луис 17 7 10 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 16 9 7 19
4 Анахайм 17 9 8 19
5 Калгари 17 7 10 15
6 Сан-Хосе 19 7 12 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 18 3 15 7
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 01:00 Сиэтл – Рейнджерс 3 : 4
8.11 03:00 Торонто – Монреаль 2 : 4
8.11 03:00 Айлендерс – Нью-Джерси 4 : 5 ОТ
8.11 03:00 Оттава – Юта 4 : 2
8.11 04:00 Миннесота – Тампа-Бэй 3 : 4 ОТ
8.11 04:00 Даллас – Сан-Хосе 4 : 3
8.11 04:00 Каролина – Чикаго 9 : 2
8.11 05:00 Лос-Анджелес – Питтсбург - : -
8.11 05:00 Колорадо – Детройт - : -
8.11 06:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
8.11 21:00 Бостон – Флорида - : -
8.11 23:30 Баффало – Вегас - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости