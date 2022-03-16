Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Анахайм»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Анахайм» (4:3 ОТ).

Первой звездой встречи стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. Он набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой признан российский нападающий Артемий Панарин. На его счету три голевые передачи.

Замкнул тройку лучших форвард «Дакс» Адам Хенрик, сделавший две голевые передачи.