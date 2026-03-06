Панарин признан второй звездой матча «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:3).

Панарин в этой игре забил дебютный гол за «Кингз», а также сделал результативную передачу.

Первой звездой матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, на счету которого один голевой пас. Вторая звезда — защитник команды Мики Андерсон, набравший 2 (1+1) очка.

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